De prijzen van de studentenkamers in Vlaanderen zijn op twee jaar tijd met 9% gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van CIB Vlaanderen. De gemiddelde huurprijs bedraagt 426 euro in Vlaanderen en 433 euro in Brussel. Antwerpen en Leuven zijn de duurste studentensteden, Kortrijk het goedkoopst. Daar betaal je dit academiejaar gemiddeld 364 euro voor een kot, twee jaar geleden was dat nog 313 euro.

Corona

Een andere opvallende vaststelling is dat corona geen noemenswaardige impact heeft op de verhuringen voor academiejaar 2020-2021. Studenten zijn op kot blijven gaan .