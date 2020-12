Studie over spitsstroken E403 Roeselare-Brugge

'De Vlaamse regering maakt volgend jaar 620.000 euro vrij voor een studie over de mogelijke aanleg van spitsstroken langs de E403 tussen Roeselare en Brugge', zegt Bert Maertens. 'Ook de aanpak van het knooppunt in Brugge, waar de E403 en E40 samenkomen, maakt deel uit van het onderzoek.

Vaak file tussen Roeselare & Brugge

Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) leert dit uit het ontwerp van geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) voor 2021, dat minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) vrijgaf aan de parlementsleden.

Maertens vindt de studie zeker aangewezen: “Uit cijfers die ik opvroeg bij de minister, blijkt dat het verkeer op sommige delen van de E403 tussen 2010 en 2018 met meer dan 25 procent is gestegen. Tussen Roeselare en Brugge sta je steeds vaker en langer in de file, dat ervaren heel veel West-Vlamingen. We moeten echt onderzoeken hoe we die files kunnen verminderen, want dat kost bergen geld aan veel ondernemingen. De trein en de waterweg zijn helaas niet altijd een passend alternatief. Daarom moeten we zeker onderzoeken of spitsstroken nuttig kunnen zijn.”

Verkeer tussen Ruddervoorde en Brugge steeg met 26 %

Uit de cijfers die Maertens opvroeg, blijkt dat de verkeerstoename het grootst is tussen Ruddervoorde en Brugge.

In beide rijrichtingen was er tussen 2010 en 2018 een stijging met 26 procent, zowel op weekdagen als tijdens het weekend. Naarmate je de E403 richting Kortrijk afzakt, daalt de toename. “Maar zelfs tussen Roeselare en Lichtervelde steeg het aantal voertuigen met één vijfde”, verduidelijkt Maertens.

Steeds meer hinderongevallen op E403

Ook het aantal ongevallen met hinder (opgemerkt door of gemeld aan het Verkeerscentrum) is de afgelopen tien jaar opvallend gestegen.

“In 2011 waren er op de E403 tussen Moorsele en Brugge in de richting van Brugge 17 ongevallen. In 2019 waren er dat 43. Dat is een stijging met 150 procent. In de omgekeerde richting steeg het aantal ongevallen van 18 in 2011 naar 36 in 2019, een verdubbeling. Dat zijn allemaal signalen dat de verkeersdrukte op de E403 de afgelopen jaren enorm is toegenomen.

Ik hoop dat de aangekondigde studie daar op termijn een oplossing kan voor bieden”, besluit Maertens.