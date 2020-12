Studie Unizo : omzet van ondernemers drastisch gedaald

Dat blijkt uit een onderzoek van ondernemersorganisatie UNIZO. Zes op tien geeft aan zelfs niet de helft van hun normale omzet gehaald te hebben. Willem Verfaillie van UNIZO West-Vlaanderen: "Uit ons onderzoek blijkt dat heel wat West-Vlaamse ondernemers in financiële ademnood zitten, vooral op korte termijn. Nu met de tweede lockdown zien we ook dat het effect ervan steviger is. Maar ondernemers zijn wel creatiever geworden".

En dat moest ook cafébaas Henk worden. Zijn twee zaken gingen dicht en hij opende en pop-upwinkel in de Ooststraat in Roeselare. Hij kwam op het idee om zijn cocktails vacuum te verpakken en zo in een kist te verkopen. In de winkel, maar ook online. "De cocktails zijn een succes, die worden nu verstuurd over gans Europa en de ook de belevenis van de winkel is mooi meegenomen". Roeselare probeert de ondernemers bij te staan met een dienst lokale economie en dat wordt wel gewaardeerd. Toch denken sommige ondernemers aan stoppen.