"Stuk nazicrapuul": Kortrijkse schepen scheldt Van Grieken uit, Vlaams Belang dient klacht in

"Stuk nazicrapuul", zo twittert Kortrijkse schepen Axel Weydts (Vooruit) in een reactie op een TikTok-filmpje van Tom Van Grieken (Vlaams Belang). Vlaams Belang dient een klacht in voor haatspraak.

Naar aanleiding van de eerste schooldag richt voorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken zich in een TikTok-filmpje naar jongeren. Hij heeft het onder meer over "linkse leerkrachten en proffen die hun multiculturele onzin te pas en te onpas in hun lessen proberen te verwerken". Verder belooft hij hen "in 2024 de rekening te presenteren".

Van Grieken deelde het filmpje ook op Twitter, en dat lokte bij schepen van Kortrijk Axel Weydts (Vooruit) een reactie uit. "Stuk nazicrapuul", zo scheldt hij Van Grieken uit. Eerder noemde hij Vlaams Belang "gevaarlijke fascisten".

Klacht

Vlaams Belang Kortrijk wil het voorval niet zomaar laten voorbijgaan, en dient een klacht in voor haatspraak. Dat bevestigt de partij op haar facebookpagina. Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch reageert: "Dat is onaanvaardbaar voor Vlaams Belang, laat staan dat het getuigt van een aanvaardbaar politiek niveau voor een schepen. We moeten ook reageren, want het is al de eerste keer niet meer. Eerder schold Weydts de Vlaams Belang-fractie uit voor ‘fascist’."