Stukje staal van World Trade Center in Brels jacht verwerkt

De vzw Save Askoy II heeft een stukje staal van het World Trade Center uit New York bemachtigd en dat wordt nu verwerkt in de Askoy II. Dat zal als symbool voor vrede meevaren.

De Askoy II is het stalen zeiljacht waarmee Jacques Brel de tocht maakte naar de Markiezenarchipel in de Stille Oceaan. In 1976 verkocht hij de Askoy II aan een Amerikaanse. Nadien werd het schip meerdere keren verkocht tot het in 1994 voor de kust van Nieuw Zeeland in een storm terecht kwam en strandde.

Maritiem erfgoed

Het zijn de broeders Wittevrongel uit Blankenberge die het initiatief namen om het jacht weer naar ons land over te brengen en te restaureren. Het schip is intussen beschermd als maritiem erfgoed. De mast van 20 meter lang werd gemaakt bij de scheepswerf Vandamme in Zeebrugge. De mast wordt verder afgewerkt en gemonteerd in een loods waar het schip verder gerestaureerd wordt.

9/11

Vandaag is het 18 jaar geleden dat twee vliegtuigen in de twee torens van het Word Trade Center in New York vlogen. Bij de terroristische aanslagen van die dag, ook op het Pentagon, kwamen zo’n 3.000 mensen om het leven.