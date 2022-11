Meer dan een miljoen euro is er al aangevraagd in onze provincie om asbest te verwijderen, dat is bijna 40 procent van het totaal voor Vlaanderen. In Antwerpen zijn er wel meer projecten, maar in West-Vlaanderen wordt meer oppervlakte asbest verwijderd. Sinds 1998 is asbest verboden in ons land, in 2018 werd het Actieplan Asbestafbouw opgestart. Het is Vlaams parlementslid Brecht Warnez die de cijfers opvroeg bij minister Zuhal Demir.