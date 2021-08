Subsidie voor trajectcontrole tussen Waregem en Zulte

Het project zal 78.984,34 euro kosten. De helft daarvan wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het project is een samenwerking met het gemeentebestuur van Zulte, want ook in de Waregemstraat in Zulte zal er een trajectcontrole komen. Daarvoor diende Zulte ook een subsidieaanvraag in. Het stadsbestuur van Waregem en het gemeentebestuur van Zulte financieren elk hun deel van de plaatsing op hun grondgebied. Voor het Waregemse deel werd nu dus een subsidie toegekend. Het is de bedoeling om de snelheidsbeperking van 70 km/u te handhaven tussen de bebouwde kom van Waregem en die van Zulte. Op die manier moet de verkeersveiligheid op de schoolroutes verbeteren. De plaatsing van de trajectcontrole is voorzien voor het najaar.