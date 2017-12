Subsidies voor begeleiding werkloze allochtonen

Het economisch huis heeft een nieuwe Europese subsidie op zak om het pionierswerk met meer dan 1 miljoen euro te kunnen verder zetten. Er zijn maar liefst 1.100 werkzoekenden in Oostende die niet zo lang geleden nog in een ander land woonden.

Thomas Dupon, Coördinator Opleidingsproject: 'We hebben gezien dat de groep allochtone werkzoekenden echt aan het stijgen is. Daarom zetten we daar zo sterk op in. Uit die groep zoeken we de goede krachten. Die profielen willen we matchen met de noden de werkgevers."

Momenteel begeleidt Oostende at Work van het Economisch huis 516 werkzoekenden, met een speciaal traject van stages en contacten met werkgevers. Het project loopt al 15 maanden, maar nu zijn er dus voor 1,1 miljoen euro nieuwe subsidies voor de komende twee jaar.