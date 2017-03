Subsidies voor gemeentehuis en art deco-pand in Middelkerke

Ook een art deco-pand uit 1925 langs de Koninginnelaan krijgt een restauratiepremie van bijna 1954.000 euro. Het gemeentehuis van Middelkerke in de Spermaliestraat is sinds 2002 beschermd als monument. Het is een mooi voorbeeld van een wederopbouwgemeentehuis na WO I. Met de premie wordt het oorspronkelijk schrijnwerk en het torentje gerestaureerd. In een latere fase volgen dan de gevelrestauratie en de vloerstructuur van de zolder.

De art deco-woning is sinds 2009 beschermd als monument. Het is een van de weinige realisaties van woonhuizen buiten Gent en omgeving ontworpen door de Gentse architect Geo Henderick. Hij was de adviserend architect en directeur van de werken van de Dienst der Verwoeste Gewesten voor Veurne en de kuststreek, een van de grootste actoren in de organisatie van de wederopbouw na WO I.