"Subsidies voor KVO niet goed besteed", zegt Groen.

Meer vanavond in het nieuws om 18u30

In Oostende is een pittige politieke discussie ontstaan rond de subsidies van de stad aan voetbalclub KV Oostende. Oppositiepartij Groen vindt dat het geld niet besteed wordt zoals het hoort.

Volgens de partij ondersteunt KVO de jeugdwerking onvoldoende en is er te weinig maatschappelijke return. Het subsidiebedrag voor de jeugdwerking is met 365.000 euro niet min.

"Wij zien dat de subsidide-overeenkomst niet nageleefd wordt, dat kinderen van 10 tot 12 jaar alweer doorverwezen worden als het niveau niet hoog genoeg is", zegt Natacha Waldmann van Groen Oostende. "Er zijn ook financiële transacties waar wij ons heel wat vragen bij stellen, wat betreft de jeugdwerking."

KVO heeft het lidgeld verhoogd tegen de afspraken in, zegt Groen. De spelersuitrusting wordt met subsidies betaald, maar KVO laat de ouders ook nog een betalen, zo blijkt. Een deel van de subsidies zou ook doorgesluisd worden van VZW KVO naar de profploeg, de NV KVO.

Dat laatste klopt niet, zegt KV Oostende. "Zonder de NV en zonder de voorzitter Marc Coucke zou er misschien geen jeugdvoetbal meer zijn op KV Oostende", zegt woordvoerder Wim Demeyer.

Volgens het stadsbestuur is de maatschappelijke return zelfs heel groot. Zo is er het buurtbal project, waarbij er met kansarme jongeren gewerkt wordt. KVO is dit jaar ook gestart met een G-voetbalploeg.

De kwestie komt maandag ook aan bod op de gemeenteraad in Oostende en belooft voor een bitsig debat te zorgen.