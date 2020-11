Subsidies voor stadsrenovaties Ieper

Met het geld kan de stad een studie laten uitvoeren om het unieke domein aan de rand van de stad en vlakbij het station in de toekomst te ontwikkelen. Minister Bart Somers: “Een stad is nooit af en voortdurend in beweging en in ontwikkeling. De vernieuwing mag nooit stilvallen. Vandaar dat we met jaarlijkse stadsvernieuwingssubsidies blijven inzetten op dit belangrijke weefsel.”

€72.000

Ieder jaar kunnen 34 Vlaamse steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel een aanvraag indienen voor zulke renovatiewerken. Voor de conceptsubsidies gaat het in totaal om een bedrag van 360.000 euro. Dit jaar moest het dossier voor juli binnengebracht worden. Gent en Ieper dienden er twee in, Antwerpen, Hasselt, Roeselare en Ronse één.

De jury selecteerde uiteindelijk vijf projecten. Per project ontvangen de steden 72.000 euro. Ieper krijgt het geld voor een onderzoek naar het domein Strategische Spie. Philip Bolle, schepen ruimtelijke ordening Ieper: “We zijn bijzonder verheugd dat ons project ondersteuning krijgt. Het belang van de ontwikkeling van de spoorweggronden tussen het station en de Rijselpoort kan niet worden overschat. Het zal ons een unieke kans geven om de stadsdelen langs beide kanten van het spoor opnieuw naar elkaar toe te laten groeien.

Mooier Ieper

Bart Somers wenst de stad alvast veel succes : “De conceptsubsidies vormen een belangrijke eerste stap om onze Vlaamse steden te vernieuwen. Deze studie kan in de toekomst leiden tot een prachtige realisatie die van Ieper een mooiere stad zal maken, waar het duurzaam en aangenaam wonen, werken en leven is.”