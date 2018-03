Subsidies voor verdere restauratie basiliek Dadizele

Daarmee wordt de buitenrestauratie van de basiliek afgewerkt en wordt de monumentale basiliek in ere gesteld. De basiliek is ontworpen door de Engelse architect Augustus Welby Pugin. Hij tekende ook het interieur van het Palace of Westminster in Londen. Het gebouw is opgericht ter gelegenheid van de afkondiging van de dogmaverklaring van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria op 8 december 1854. Onder het Onze-Lieve-Vrouw altaar ligt een crypte met het praalgraf van Ridder Jan van Dadizele. De brandglasramen die de basiliek sieren, vertellen de geschiedenis van het monument.

Jaarlijks vinden heel wat bedevaarders hun weg naar de basiliek. De verering tot Onze-Lieve-Vrouw van Dadizele dateert uit de veertiende eeuw. De basiliek werd in 1939 beschermd als monument.