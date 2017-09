De nood aan een professioneel hockeyterrein in de regio is groot. In drie jaar tijd groeide de Roeselaarse hockeyclub 'Roeselare Rangers' van 0 tot 300 leden. In amper enkele jaren werd het een van de grootste sportclubs van de stad. De populariteit van hockey is sinds de goede prestaties van de Belgische nationale ploegen blijkbaar amper te volgen.