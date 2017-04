Succes Sinksenmarkt zorgt voor foute reservaties

Met de lente die langzaamaan voortschrijdt, schieten rommelmarkten als paddenstoelen uit de grond. Zo ook de Sinksenmarkt in Kortrijk, waar plaatsjes ongezien populair zijn. Zo populair zelfs, dat de plaatsen voor de rommelmarkt in geen tijd meteen uitverkocht waren. Althans, dat dachten we.

Tijdens het pinksterweekend is de Kortrijkse binnenstad jaarlijks het decor voor SINKSEN. Uiteraard mag Vlaanderens grootste rommelmarkt daar niet in ontbreken. Naar jaarlijkse traditie worden de straten op zondag 4 en maandag 5 juni ingenomen door een massa standhouders. Om 10 uur vanmorgen konden standhouders zich online inschrijven. En iedereen bleek de website vlot te vinden, want de plaatsjes waren in een oogwenk uitverkocht.

Maar nu blijkt dat er maar 200 plaatsen correct ingeboekt zijn. Er zijn dus nog zo'n 900 standplaatsen vrij voor zowel zondag als maandag. Door de massale belangstelling was er een technische storing in het inlogsysteem, waardoor een heleboel reserveringen niet doorgekomen zijn. Arne Vandendriessche, schepen en voorzitter van vzw Feest in Kortrijk, wil zo snel mogelijk de fout rechtzetten: "Ik wil me oprecht excuseren voor dit ongemak. Iedereen krijgt een nieuwe kans volgende zaterdag. De mensen die reeds een plaats konden bemachtigen, hoeven niet meer opnieuw in te schrijven. We hebben bovendien beslist om zo'n 250 plaatsen extra aan te bieden zodat iedereen erbij kan zijn."

Opnieuw reserveren kan nu zaterdag 22 april vanaf 10 uur.