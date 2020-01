Succesvol jaar voor museumsite Eperon d’Or

Eperon d’Or opende midden 2017 de deuren. “Sinds de officiële opening naderen we nu al bijna de kaap van 63.000 bezoekers. Gemiddeld gezien kunnen we spreken van een jaarlijkse verdubbeling in vergelijking met de jaarcijfers voor de ingebruikname van de site”, verduidelijkt de schepen. “Sinds midden vorig jaar is Eperon d’Or ook aangesloten bij Museumpas. Daarmee komt onze museumsite in een breed netwerk van musea. Bezoekers die zo’n pas aankopen, kunnen op dit ogenblik 169 musea en 241 expo’s bezoeken. Honderden museumpashouders bezochten intussen ook al Eperon d’Or.”