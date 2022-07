Succesvolle kunstmarkt in Menen

Deze zondag kunnen kunstliefhebbers in de Oude Leie-laan in Menen rondkuieren op de kunstmarkt. Liefst zeventig kunstenaars, uit diverse disciplines, staan er met een kraampje. Muziek, animatie en lekkere hapjes zorgen voor extra sfeer.

Een jaar geleden werd de kunstmarkt op het laatste moment afgelast omdat er zwaar stormweer op komst was, maar vandaag is het mooi weer. “Met een zeventigtal inschrijvingen is alles volzet. De kunstenaars komen uit West- en Oost-Vlaanderen en er zijn ook enkele Nederlanders aanwezig. Het kunstaanbod is erg divers, met disciplines als beeldhouwkunst, schilderkunst, houtbewerking, glasbewerking en grafiek. De kraampjes staan in de Oude Leielaan tussen de Poststraat en het Badhuis. De markt begint om 10 uur en eindigt om 17 uur", zegt voorzitter Patrick Lepoutre.

Randanimatie

De kunstmarkt mikt niet alleen op kunstliefhebbers. Ook wie gewoon een gezellige namiddag wil beleven in de groene omgeving van de Oude Leielaan, is welkom. “We hebben randanimatie voorzien. The Hot Swing Collective met Karel Waignein zorgt voor muzikale sfeer in het stadspark Bois de Boulogne. Goochelaar Filip Van Caeneghem duikt her en der langs het kunstparcours op met goochel- en illusietrucs. Jongeren kunnen samen met Jonathan Jow creatief aan de slag met graffiti. Restaurant Karel zorgt voor een hapje en een drankje", aldus Lepoutre.

Ook in september

De Kunstmarkt kadert in Boulevard Solar, een initiatief van de stedelijke diensten, Cultuurcentrum De Steiger en partners dat een hele zomer lang een alternatief programma aanbiedt. Behalve op de eerste zondag van juli is er ook een kunstmarkt op de eerste zaterdag van september. Tijdens de Wieltjesfeesten palmt het dan de Bruggestraat volledig in tussen de Donkerstraat en de Parkstraat.