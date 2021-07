Summer expo op luchtmachtbasis Koksijde

Wie eens zelf in de cockpit van een F-16 gevechtsvliegtuig wil zitten of de legendarische Seaking van dichtbij wil zien staat op de vliegbasis aan het juiste adres. De luchtmacht laat ook zien wat de nieuwste technologische ontwikkelingen zijn en gunt je een blik achter de schermen. Vandaag komen het F-16 en het A-109 demonstratieteam met hun vliegtuigen en helikopters naar de vliegbasis. De NH90 van de thuisbasis geeft een demonstratie Search And Rescue. Een bezoek aan de tentoonstelling is gratis. Wie wil langskomen moet zich wel registreren. De tentoontelling loopt tot 13 augustus. Inschrijven kun je via deze site