Sunparks Oostduinkerke klaar voor heropening

De sector is uitermate tevreden dat ze weer gasten kunnen ontvangen, toch zal er morgen geen stormloop zijn. Bij Sunparks Oostduinkerke bijvoorbeeld is maar één op de vijf huisjes verhuurd, hier komen normaal veel Fransen over de vloer, maar die mogen nu niet reizen naar het buitenland. En in de vakantieperiodes zorgen ze soms voor 60 tot 80 procent van de totale beztting.

Sunparks lag de voorbije drie maanden niet helemaal stil. Een pak tweede verblijvers zijn eigenaar van een vakantiehuisje. Vanaf morgenmiddag komen de eerste gasten aan. Het subtropisch zwemparadijs blijft wel dicht, en de horeca serveert enkel take-away menu's. Buitenactiviteiten zijn geen probleem.