Er is nu dus stilaan duidelijkheid voor mensen met een tweede verblijf, en daar zijn ook de medewerkers van het callcenter van de toeristische dienst in Koksijde heel blij mee. Want de afgelopen weken hebben ze meer dan 3000 telefoontjes en 2000 mails beantwoord, heel vaak van tweedeverblijvers...

En het antwoord op die vragen is niet altijd even makkelijk en ‘t zorgt ook voor wat frustratie soms bij de bellers.

"We krijgen rare vragen ook, zoals 'wat is de temperatuur in Koksijde?', en dan vragen wij ons af of dat voor ons is. Maar we beantwoorden die vragen met een even grote glimlach. 'Mijn gras begint hoog te staan, hoe kan ik dat oplossen? Met de milieudienst?' Dan moeten wij aangeven, wat kan en wat niet", aldus medewerker Bianca Krinstinsky.

