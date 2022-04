Superfan ‘Apache’ in diepe rouw na overlijden Arno

Arno heeft in een carrière als rockzanger van meer dan 40 jaar tienduizenden fans gemaakt, maar Oostendenaar Guy Vanhollebeke, alias Apache, is toch wel de allergrootste fan. Zijn hart bloedt na het overlijden van zijn held.

Met zijn groep TC matic, maar ook solo trad rockzanger Arno op in de hele wereld. Van Canada tot Japan, in eigen land, maar zeker ook in Frankrijk heeft de harten veroverd. Wellicht heeft niemand hem meer zien optreden dan zijn grootste fan ooit. Guy Vanhollebeke, alias Den Apache, zag Arno meer dan duizend keer optreden. Ook zijn woning ademt ‘Arno’. Hij bezit zowat 8.000 attributen van de rockzanger. Gesigneerde lp's, alle bootlegs, interviews, affiches, foto's, artikels... hij bezit de grootste Arno-collectie ter wereld. Nu Arno zijn strijd tegen kanker verloren heeft, moet Apache ook afscheid nemen van een groot deel van zijn leven.