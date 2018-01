Supermarkt laat mensen boodschappen doen voor elkaar

In Lauwe pakt een supermarkt uit met een wel heel opmerkelijk idee: mensen met elkaar in contact brengen die elkaar dan helpen met de boodschappen.

Voor een waardebon van 1 euro doen mensen boodschappen voor elkaar en ze houden er ook een goed gevoel aan over, want voor velen is dit een moment waar ze naar uitkijken: even de eenzaamheid verdrijven. "Wij hebben gemerkt dat er mensen zijn die meermaals per week of per dag komen winkelen en hun boodschappen spreiden om meer te komen winkelen voor het sociaal contact", zegt Celine Huysentruyt van supermarkt Select. "Anderzijds zijn er ook mensen die thuis zitten en moeilijker te been zijn of te weinig tijd hebben om te komen winkelen. Wij wilden eigenlijk die twee groepen linken aan elkaar".

Het systeem werkt al heel goed bij de bewoners van het woonzorgcentrum in Lauwe. Maar de supermarkt heeft nu ook al een lijstje met mensen die graag boodschappen willen doen voor iemand anders. Een waardebon van een euro per boodschap is daarbij meegenomen.