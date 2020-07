Supermarkten De Haan niet enthousiast voor mondmaskers

Burgemeester Wilfried Vandaele van De Haan is grote voorstander van het dragen van mondmaskers op drukke plaatsen, dus ook in supermarkten.

Maar het is niet aan de burgemeesters om dat te verplichten op hun grondgebied, wel aan de Nationale Veiligheidsraad. Vandaele gooide het dan maar over een andere boeg en vroeg aan de vier supermarkten in De Haan en Wenduine om mondmaskers in hun winkels te verplichten, want de winkels mogen die verplichting wel zelf opleggen. Maar dat is niet gelukt.

Reacties

Aldi meldde dat zij enkel de instructies van de Nationale Veiligheidsraad volgen en dus niet zouden meegaan in een verplichting. Delhaize De Haan vond het een moeilijke zaak omdat sommige klanten gewoonweg geen masker willen en niemand graag klanten verliest. Delhaize Wenduine zei principieel geen bezwaren te hebben tegen een verplichting, maar signaleerde discussies in de winkel tussen mensen mét en zonder masker. Smatch De Haan was bereid een verplichting te ondersteunen, maar vroeg zich wel af wie zou optreden als klanten de verplichting toch aan hun laars lappen.

Burgemeester Vandaele reageert enigszins ontgoocheld: “Heel veel mensen zeggen mij dat ze een verplichting willen en dat ze zich niet veilig voelen in de supermarkten. Het is jammer dat we hier met de vier supermarkten op ons grondgebied geen afspraak over kunnen maken. Ik kon het alleen maar beleefd vragen. De Nationale Veligheidsraad geeft mij niet de bevoegdheid om verder te gaan. Spijtig”.