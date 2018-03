Supporter zwaargewond na val van tribune

Na de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk is een Beerschot-supporter zwaargewond geraakt. Dat zegt de korpschef van de Brugse politie, Dirk Van Nuffel. De fan viel van een reling aan het voetbalveld, maar zijn toestand zou niet meer kritiek zijn.

Volgens Van Nuffel bestormden Cercle-supporters het voetbalveld na het laatste fluitsignaal. "Sommige supporters stelden provocatief gedrag naar de tribune waar de Beerschot-supporters zaten. Eén Beerschot-supporter die op een reling was gekropen, viel vervolgens naar beneden. Hij maakte een lelijke val en werd afgevoerd naar het AZ Sint-Jan. Maar volgens de jongste berichten zou zijn toestand niet meer kritiek zijn", zegt Van Nuffel.

Na de wedstrijd slaagden Beerschot-supporters erin ook door te dringen tot de persparking van het stadion. "Ze beschadigden daar - voor zover mij op dit moment bekend is - zeker één captatiewagen van VTM, maar mogelijk ook één van de VRT. Er waren geen confrontaties met Cercle-supporters."

De wedstrijd tussen Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk eindigde op 3-1, nadat Cercle de heenwedstrijd op het Kiel met 1-0 had verloren. Cercle slaagde er zo in om de promotie naar de hoogste afdeling af te dwingen, na drie seizoenen in tweede klasse.