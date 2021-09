Ook in 2019 was er een zogenaamde combi-regeling voor de bezoekers. Slechts drie fans ontsnapten eraan omdat ze naar de Raad van State trokken. Deze keer zijn er geen achterpoortjes omdat de beslissing is goedgekeurd door de gemeenteraad. De PSG-fans kunnen in Parijs en Rekkem opstappen en moeten ook een covid-certificaat kunnen voorleggen. Wie zonder ticket in Brugge opduikt, wordt aangehouden. De bezoekers zijn ook niet welkom in de binnenstad.