Supporters verbrand door Bengaals vuurwerk, 3 aanhoudingen

Volgens de politie verliep de voetbalavond niet zonder incidenten. Er was opvallend veel Bengaals vuur en zowel voor tijdens als na de wedstrijd liep het daarmee fout. Het Brugs politiekorps heeft veel ervaring met het begeleiden van supporters op risicomatchen, maar gisteravond konden niet alle incidenten vermeden worden. Brugse supporters hadden afgesproken om massaal een erehaag te vormen toen de spelersbus aankwam aan het stadion. Drie mensen zijn bestuurlijk aangehouden geweest.

Veel inspiratie

De politie en de stewards controleren al jaren op het verboden vuurwerk. Zeker als het in de massa wordt gebruikt is het vrij gevaarlijk. Toch blijkt het moeilijk uit te roeien. "De supporters die dat meebrengen hebben bijzonder veel inspiratie om dat vuurwerk te verbergen", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. "Je zou bijna fouilles moeten uitvoeren op het lichaam en de stewards kunnen dat niet" Ook de match zelf enkele uren later moest tijdelijk onderbroken worden omdat iemand een lijnrechter had bestookt met gevaarlijk vuurwerk.