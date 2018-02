In de Chasse Patate in Bavikhove hebben supporters van Eli Iserbyt hun wereldkampioen gevierd.

Iserbyt is wereldkampioen veldrijden bij de beloften geworden in Valkenburg. Tot grote vreugde van zijn supporters. Ook het schepencollege van de stad was er, de burgemeester inclusief: iedereen wilde de wereldkampioen gepaste eer bewijzen.

Iserbyt kwam in regenboogrui en toonde trots zijn gouden medaille.

