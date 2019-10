Supportersactie levert club-fan vier maanden stadionverbod op

Op donderdagochtend 4 april hing Club Bruggesupporter Hans Noyelle een vlag op aan het Constant Van den Stockstadion in Anderlecht. "We do what we want", stond daarop te lezen. Bij wonder gebeurde dat die dag ook: Club Brugge behaalde voor het eerst in 21 jaar de overwinning op het veld van Anderlecht.

De actie van Noyelle was echter geen goed idee: de Voetbalcel van Binnenlandse Zaken oordeelde dat zijn actie provocerend was. Hij kreeg een stadionverbod van vier maanden en een geldboete van 450 euro.

Onbegrijpelijk

Noyelle zelf verklaart dat hij, nu hij weet wat de gevolgen zijn, het nu niet meer zou doen. Dat neemt echter niet weg dat hij de straf onbegrijpelijk en buiten alle proporties vindt. De actie was ludiek bedoeld. Er was geen geweld of vandalisme bij betrokken.

Hans woont al sinds zijn kindertijd de wedstrijden van Club Brugge bij, maar heeft zich inmiddels neergelegd bij het stadionverbod. De boete wil hij betalen door een gesigneerd shirt van Kevin De Bruyne te verkopen.