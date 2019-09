SV Roeselare : Ontgoochelde supporters trekken naar Schiervelde

Het nieuws over het faillissement is bij de supporters van SV Roeselare hard aangekomen. Ongeveer vijftig fans trokken dinsdagavond naar het Schierveldestadion, om uitleg te krijgen van het bestuur. De club hoopt de zaak vrijdag al te keren.

Het nieuws over het faillissement kwam er erg plots. De ontgoocheling bij de supporters is dan ook voelbaar aanwezig. Van de nieuwe CEO van SV Roeselare, Marco Manzo, kregen de fans even na 19 uur kort wat uitleg. (Lees verder onder de foto)

" Geen liquiditeitsprobleem"

SV Roeselare bevestigt dat de rechter in Kortrijk het faillissement voor de club bevolen heeft. Maar de club maakt zich sterk dat er geen liquiditeitsprobleem is. Meer nog, CEO Marco Manzo verklaart dat de openstaande schuld van 21.000 euro intussen al betaald is. Eerder vandaag beval de rechter het faillissement nadat een horecauitbater uit Roeselare de zaak voor de rechtbank gebracht had. Spelers kwamen in zijn zaak eten, maar de rekeningen werden niet door de club betaald. De man was de situatie moe.

" Proberen de zaak te keren, vrijdag of dinsdag"

SV Roeselare probeert intussen de zaak zo snel mogelijk te keren. Ook dat gaf de CEO mee aan de supporters. Normaal gezien heeft de club de tijd tot 24 september vooraleer het vonnis valt in het faillissement. Maar de club wil aan de rechtbank vragen om niet tot dan te wachten. Komende vrijdag al of volgende week dinsdag hoopt SV Roeselare aan de rechter te kunnen aantonen dat het wel in staat is om schuldeisers te betalen. De club betreurt wel dat er niemand van SV Roeselare aanwezig was op de rechtbank dinsdagvoormiddag. Want dan had dit kunnen vermeden worden.

Bewarend beslag, dus geen voetbal.

Intussen zijn de volgen wel groot. Yves François, die als curator is aangeduid, verklaart dat er dit weekend zo goed als zeker niet zal gespeeld worden tegen Virton. Want Roeselare kan inderdaad verzet aantekenen (de club hoopt dat vrijdag al te doen) maar zolang dat er niet is, is het faillissement bevolen en mag SV Roeselare geen activiteiten uitvoeren. Wat betekent dat de eerste ploeg niet kan spelen en er ook geen trainingen kunnen doorgaan. Tenzij de spelers dat laatste vrijwillig komen doen. Maar dan worden ze er niet voor betaald. Wat er intussen met de jeugdspelers moet gebeuren, is onduidelijk.