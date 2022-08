Syndicus is knelpuntberoep: Syntra West start opleiding

Syntra West start met een opleiding voor syndicus, een knelpuntberoep. Een syndicus is iemand die een appartementsgebouw beheert en in rechtstreeks contact staat met de bewoners. Niet te verwarren met een conciërge.

Er is een tekort aan syndici, op de website van de VDAB staan bijna 80 openstaande vacatures, voor West-Vlaanderen alleen al. Vooral aan de kust hebben ze er nodig.

Opleiding vanaf november

In Oostende bijvoorbeeld zijn zeven op de tien woningen appartementen. Niet alleen tweedeverblijvers, maar ook 60.000 Oostendenaars wonen in een appartement. Syntra West start in november met een opleiding tot syndicus om het tekort weg te werken.

Elke Uyttenhove van Syntra West: "Dagelijks komen er appartementsgebouwen bij: hoe meer appartementen, hoe meer er beheerd moet worden. Dus wij zijn zeker op zoek naar professionals. Op vandaag is het een knelpuntberoep, de vraag zal alleen nog groter worden."

"Opleiding meer dan welkom"

Die opleiding is meer dan welkom, zeggen ook de syndici. "Wij schrijven vacatures uit, die worden niet ingevuld", zegt syndicus Charlotte Verbeken die zo'n 50 appartementsgebouwen beheert in Oostende.

"Als ze ingevuld worden, is het meestal door mensen die niet weten waarvoor ze eigenlijk solliciteren. Dan kunnen wij ze eventueel doorsturen naar Syntra, zodat ze toch bagage hebben om aan de slag te gaan bij ons."

Ook de algemene vastgoedopleiding bij Syntra West is hervormd. Zaterdag is er in Oostende een infodag.