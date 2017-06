Syriëronselaars krijgen zwaardere celstraffen

De leider van de groepering kreeg 12 jaar cel, nadat hij in eerste aanleg 10 jaar cel opgelegd kreeg. "De eerste straf was te mild", stelde het Gentse hof van beroep. "De beklaagde heeft zelf deelgenomen aan activiteiten van een terroristische groepering in Syrië en is daarna opgetreden als spirituele leider."

Radicalisering

In juni 2015 voerde de politie huiszoekingen uit in Oostende, Bredene en Jabbeke. In totaal werden zeventien mensen opgepakt, wat leidde tot de aanhouding van twee verdachten. Uiteindelijk verschenen dertien mensen voor de rechtbank van Brugge, waar ze celstraffen kregen tot 10 jaar. Vijf van hen, onder hen de vermoedelijke leider Chalil M., gingen in beroep. De beklaagden ontkenden ze dat ze iets te maken hadden met de strijd in Syrië. Op de computers van verschillende betrokkenen werd ook materiaal aangetroffen dat zou wijzen op radicalisering. Hun advocaten meenden dat dit niet strafbaar was en ontkenden ook dat ze in Syrië zijn geweest. Uit telefoontaps bleek telkens dat ze het hadden over "daar" en "de oorlog". Maar volgens hun advocaten bedoelden ze met "daar" Tsjetsjenië en met "de oorlog" niet die in Syrië, maar de vroegere oorlog in hun thuisland. Het hof van beroep hechtte daar geen geloof aan.