Syrische vluchtelingen ontsnappen aan verstikkingsdood

De mannen uit Syrië waren via de openingen bovenaan in de silo gestopt door mensensmokkelaars die de containers weer hadden afgesloten. De vluchtelingen waren bij het optillen van de silo in een levensgevaarlijke situatie terechtgekomen. Zij geraakten vast in de zandachtige materie en er was gevaar voor CO-vergiftiging.

Steeds meer gevaarlijke situaties

Zij ondergingen in het plaatselijk bedrijf een luchtdouche en werden overgebracht naar het AZ Sint-Jan. Zij mochten nadien het ziekenhuis verlaten. De brandweer en de scheepvaartpolitie kwamen ter plaatse om te kijken of er nog meer vluchtelingen in de silo zaten, maar dat bleek niet het geval. De Syrische slachtoffers, twee jonge twintigers, zijn blijkbaar afgelopen nacht op de parking van Groot-Bijgaarden in de silo gestopt, Zij zijn ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken. Volgens procureur Frank Demeester is het onthutsend vast te stellen dat dergelijke situaties meer en meer voorkomen. Exact een week geleden kregen de politiediensten ‘s morgens een noodoproep vanuit een tankwagen, waarbij mensen aangaven dat zij in ademnood verkeerden omdat die gevuld was met polyetheenbolletjes. Daartussen zaten 15 personen uit Afghanistan, onder wie enkele minderjarigen.