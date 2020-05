Tóch een festival deze zomer: de Drive-in (Music) Days

In juni kan je in Kortrijk dan toch naar een muziekfestival. Al moet je wel in je wagen blijven zitten...

Dat de live-muziekbeleving in 2020 er helemaal anders zal uitzien dan in een normaal jaar staat al even als een paal boven water. Taferelen van vrienden die dicht bij elkaar naar een band staan te kijken en tegelijk gezellig een biertje drinken, het zit er de komende maanden helaas niet in. Een polonaise dansen of rijen mensen naast/op elkaar in de moshpit, neen niet deze zomer. Maar wat niet op een festivalweide kan, lukt misschien wel op een verharde parking… van in je wagen.

Elke dag twee Belgische artiesten​

Je leest het goed, Apache Productions (organisator van oa Alcatraz Festival) lanceert, samen met Creative Rental Solutions (festivalstage ontwerper) én medewerking van STUBRU, Stad Kortrijk en Kortrijk XPO, de DRIVE-IN (MUSIC) DAYS.

Vijf dagen lang geven twee - telkens andere - Belgische artiesten een volledig optreden, met een publiek dat weliswaar niet voor hun neus staat te juichen en te springen, maar relaxt van in de wagen zit te genieten van de concerten.

Elke dag passeert een ander genre de revue (Metal, Belpop, Rock, Comedy,…), met sowieso enkel Belgische artiesten. Zij kunnen dit ruggensteuntje zeer goed gebruiken! Niet enkel de bands en hun entourage proberen we een hart onder de riem te steken, maar ook voor onze zwaar getroffen partners en leveranciers betekent dit een welgekomen lichtpuntje.

De eerste naam die we aankondigen is een paradepaardje van de Belgische metal scene en ontsproten uit de vruchtbare West-Vlaamse bodem: Spoil Engine. Achter de schermen wordt gewerkt aan een topaffiche. Binnenkort volgen meer bevestigde namen.

Applaudiseren = claxonneren

Het is vanzelfsprekend dat de geldende maatregelen inzake social distancing dienen nageleefd te worden. Zo zullen per concert maximaal 400 auto’s toegelaten worden, met een nog nader te bepalen maximum aantal personen per wagen. Voertuigen zullen ver genoeg uit elkaar geparkeerd staan. Een hapje en een drankje wordt in je wagen aangeboden door een team van enthousiaste medewerkers (met mondmasker). Vrij rondlopen is niet toegestaan en het sanitair opzoeken zal volgens een bepaalde procedure verlopen. Claxonneren moet dan weer, maar enkel en alleen als “applaus” tussen de nummers door. De artiesten zullen jullie elektrisch aangestuurd handgeklap zeker weten te waarderen. Het is eens wat anders. Er zullen hoe dan ook strenge richtlijnen toegepast worden die moeten gerespecteerd worden. Slechte leerlingen worden er onherroepelijk uitgezet.

Omdat de maatregel inzake niet-essentiële verplaatsingen nog steeds geldt, zal de exacte startdatum van dit gebeuren pas aangekondigd worden van zodra dat niet-essentiële verplaatsingen terug toegelaten zijn. Meer info volgt dus nog.