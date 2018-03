't Gildhof in Tielt is eindelijk asbestvrij

Het cultuurcentrum Gildhof in Tielt is asbestvrij. Twee jaar geleden is in de grote theaterzaal een grote hoeveelheid van dat kankerverwekkend materiaal ontdekt.

De hele zaal is gestript en dat betekent dat de herinrichting nu kan starten.

Het is de tweede keer dat er asbest is geruimd. De eerste poging mislukte. Nu is er niets meer over het hoofd gezien. Voor een impressie van de ontmantelde theaterzaal kan je op 22 april, op erfgoeddag, in het cultuurcentrum terecht voor een geleid bezoek.

