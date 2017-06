't Gildhof in Tielt nog een jaar dicht

In 2015 is bij renovatiewerken asbest gevonden. Een eerste opruiming toen voldeed niet en er is een gerechtelijk dispuut met de aannemer. Ondertussen is er een nieuwe offerte uitgeschreven waarbij de stad rekende op minder dan 85.000 euro maar dat valt zwaar tegen. Vier firma’s vragen nu een veelvoud.

Veerle Vervaeke, schepen openbare werken Tielt: "Misschien hebben ze zekerheden ingebouwd die de kosten de hoogte injagen. Maar we gaan de prijzen analyseren en kijken of we dit toch kunnen toewijzen en stappen zetten om te minste het strippen van de zaal te kunnen uitvoeren."

Tot juli volgend jaar wordt er in ’t Gildhof niets geprogrammeerd en komt er een grondige renovatie. De verenigingen moeten al die tijd op zoek naar andere locaties. De solidariteit in Tielt is groot. Veel zalen en kerken zetten hun deuren open.