't Hof van Commerce viert 25e verjaardag van debuutalbum

't Hof van Commerce, de bekende hiphopformatie uit Izegem, gaat de 25e verjaardag van zijn debuutalbum vieren met een groot concert in Kortrijk, in september.

Hun eerste cd, 'En in Izzegem' was meteen een succes en maakte de weg vrij voor het West-Vlaams, en muziek in eigen dialect. En dit danken we intussen aan al die jaren Hof van Commerce: het West-Vlaams is ondertussen weer hip. Serge Buyse: "Dat was het moment waarop duidelijk is gemaakt dat het ok is om in je streektaal te spreken. Daar is het Hof van Commerce voor verantwoordelijk."

Flip Kowlier: "We hadden eerder al in het Engels gerapt, en dat was allemaal goed en wel. Maar je kan daar toch niet echt in vertellen wat je wil. Ik toch niet."

't Hof van Commerce is daardoor herkenbaar gebleven: een nieuwe generatie ontdekt ondertussen Kowlier, Buzze en DJ 4T4. Serge Buyse: "Mijn kind is 16, en ik haalde die op school af. Daar kwamen andere tieners, en die waren volle bak bezig over Buzze en Kowlier en zo verder. Ik dacht: die kennen ons dus nog. We zijn eigenlijk nog relevant."

Op 2 september is er het groots verjaardagsconcert op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Een nieuwe plaat hoort daar voorlopig niet bij. Of toch? "Er worden héél, heel voorzichtig plannen gesmeed. Maar heel voorzichtig."

