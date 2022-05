't Saam betreurt vechtpartij in Diksmuide: "We nemen gepaste maatregelen"

School 't Saam reageert op de vechtpartij van afgelopen vrijdag aan het station in Diksmuide. Zo'n dertig jongeren gingen met elkaar op de vuist .

Zes ploegen van de politie kwamen ter plaatse om de twee groepen uit elkaar halen. In totaal ging het om een 30-tal personen, zowel minderjarigen als meerderjarigen. De politie arresteerde één meerderjarige en nam een mes in beslag, maar die jongere werd later al vrijgelaten.

Sancties op school

Het conflict is volgens de eerste vaststellingen een gevolg op een ruzie van de dag ervoor, ontstaan aan de campus Cardijnlaan van de middelbare school 't Saam. De school betreurt de situatie: "We betreuren ten sterkste deze situatie waarbij enkele leerlingen van de school betrokken waren", zegt directeur Bart Laleman. "Dergelijke situaties keuren wij volledig af. We hanteren zoals altijd een nultolerantie tegenover geweld."

De school neemt nu gepaste maatregelen.

Oproep tot vechten

De afgelopen dagen patrouilleerde de politie extra aan de stationsbuurt. "In het weekend hebben we gehoord dat sommigen op sociale media oproepen om opnieuw te vechten. Dat is eigenlijk een eigen leven gaan leiden en het leek erger dan het was", zegt Wim Merlevede van politiezone Polder.

"We zijn samengekomen met de burgemeester en de directeur om te zien wat we kunnen doen. Onze bijdrage is toezicht op de openbare weg om vechtpartijen te verhinderen."