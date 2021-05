Stad Kortrijk heeft beslist dat de Burgemeester Reynaertstraat (of 't Straatje) tijdelijk een voetgangerszone wordt. Daardoor kunnen de vele cafés hun terrassen over het volledige voetpad plaatsen.

De Burgemeester Reynaertstraat is een belangrijke straat voor het uitgaansleven in de buurt van het station van Kortrijk. Maar het is er ook nauw, met weinig plaats voor terrassen. Aangezien de horeca voorlopig alleen buiten open mag, heeft de stad nu beslist om er een voetgangerszone van te maken. De terrassen mogen het volledige voetpad inpalmen, en voorbijgangers en wandelaars mogen op straat lopen. Alleen bepaalde voertuigen mogen er rijden, zoals bestelwagens die moeten leveren.