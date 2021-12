" 't is weer proper": Oostende pakt peukenproblematiek aan

Met de netheidscampagne zet stad Oostende de komende weken de problematiek van peuken op straat in de kijker. In de uitgaansbuurt zal dit visueel duidelijk merkbaar zijn. Wie een peuk op de grond gooit, riskeert een GAS-boete. In 2021 werden al 1.069 inbreuken vastgesteld.

Sinds deze zomer pakt stad Oostende uit met de netheidscampagne “ ’t is weer proper” om inwoners en bezoekers aan te sporen om de stad netjes te houden. Deze campagne loopt vier jaar en belicht telkens een ander netheidsthema. Na de propere stranden, richt de campagne nu vooral haar pijlen op sigarettenpeuken.

Gooi je sigaret in de vuilnisbak

Sigaretten worden al te vaak op de grond of in een rioolputje achtergelaten. Ze zijn een van de grootste vervuilers op straat. “Daarnaast getuigt het vooral van slechte manieren. De peuken kunnen perfect in de vuilnisbakken, die allemaal zijn uitgerust met een peukenring. Daarom schudden we peukengooiers voortaan met harde hand wakker. Zo maken we van Oostende een kraaknette stad", zegt eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein en Afvalbeleid.

Het duurt ongeveer tien tot twaalf jaar vooraleer een sigaret volledig afgebroken is. Vooral op plaatsen waar mensen moeten wachten zoals aan een bushalte of aan een winkel, en in de uitgaansbuurt zijn er veel sigarettenpeuken op straat te vinden. Na een opruimactie in februari dit jaar bij vijftig probleemzones werden zo'n 70.000 sigarettenpeuken verzameld. Er wordt op de stadsdiensten gerekend om dit telkens op te ruimen.

In de uitgaansbuurt rond de Langestraat zal daarom de campagneboodschap vanaf 18 december ook visueel heel zichtbaar zijn. Onder meer stickers, vlaggen en bierviltjes zullen bezoekers en inwoners aansporen om de sigaret in de zakasbak, vuilnisbak of peukenzuilen te deponeren. In de Madridstraat, op het Monacoplein en op het Marie-Joséplein staat een peukenzuil waar je een sigarettenpeuk kan achterlaten. Vorige maand werden daar 1.973 sigarettenpeuken in verzameld.

Daarnaast zijn zakasbakjes met het campagnelogo gemaakt. Die kan je binnenkort afhalen in het stadhuis, de bibliotheek en haar wijkfilialen en bij toerisme Oostende. Zo heb je altijd een asbakje bij de hand, dat je later kan legen in een vuilnisbak.

Sterke inzet op GAS-boetes

Wie toch een sigaret op de grond gooit, riskeert een GAS- boete. In 2020 waren er 171 vaststellingen rond sigarettenpeuken, in 2021 zijn dat er 1.069. "De GAS-boete stemt tot nadenken en dat is de bedoeling. Een GAS-boete kan oplopen tot 350 euro bij herhaaldelijke vaststellingen", duidt schepen van Samenleven Maxim Donck, bevoegd voor Handhaving.