Tabakshoeve winnaar Trends Gazelle bij grote bedrijven

Meer in het nieuws vanaf 18u

Het weekblad Tends bekroont elk jaar de snelst groeiende bedrijven. In de categorie grote bedrijven wint de Tabakshoeve uit Zonnebeke. Het bedrijf mag zich een jaar lange Trends Gazelle Ambassadeur noemen. ​

De zaakvoerder Hein Vandecasteele is blij verrast, hij startte 15 jaar geleden met een tabakshop in Adinkerke. Een moeilijk product waar je weinig winst op maakt en dus lanceerde hij ook eigen merken. In totaal runt hij 15 tabakshops.

Vandecasteele is de zoon van een boekhouder en ondernemen zit hem in het bloed. Enkele jaren geleden kocht hij ook een motorolie-bedrijf op uit Vichte. Ondertussen werken er 30 mensen en realiseert hij een omzet van 20 miljoen. Zijn dochter en zoon staan er aan het roer.