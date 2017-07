Tabaksoogst ziet er veelbelovend uit

De aanhoudende droogte zorgt voor heel wat schade in de landbouw, maar voor de tabakstelers ziet het er goed uit.

De planten groeien goed en de oogst valt best mee. Tabak is een tropische plant en kan het daarom met weinig water doen. Vorig jaar moesten nog heel wat tabaksboeren hun planten na de hevige regen omploegen.

Tabak hoorde jarenlang bij Wervik maar stilaan gaat dat huwelijk in rook op. Ooit telde de streek honderden telers maar nu zijn er dat nog zo’n 40. Ook Ann Ramon is daar bij. "Er zijn enkele tabakstelers die water gevoerd hebben en zij hebben een bijzonder goed jaar. Wij hebben geen water gevoerd en onze tweede trek is ook goed", zegt ze. "Met de regen hoop ik dat de top en de middelgrote bladeren ook super zullen zijn".

UItdoofbeleid

Op haar veld ziet het er in elk geval goed uit. De planten blaken van gezondheid en groeien snel en weelderig. Tabak is een tropische plant en heeft niet veel regen nodig. Alle regen en dauw ontvangt hij met z’n bladeren en dat gaat zo naar de wortel. De tabaksteelt neemt wel jaar na jaar af. Het uitdoofbeleid van Europa zorgt voor steeds minder subsidies.