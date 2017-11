Tabaksproducent JTI-Gryson uit Wervik krijgt een award voor zijn aanpak en personeelsbeleid bij de sluiting van het bedrijf. Zoals bekend gaat de fabriek in Wervik volgende zomer dicht.

JTI kreeg de prijs tijdens de uitreiking van de HR-awards. Bij de aankondiging van de sluiting werkten er 180 mensen. Er zijn later zelfs nog extra mensen aangeworven. Maar sinds een paar weken is er geregeld een ontslagronde, omdat JTI nu echt aan de afbouw is begonnen. Werknemers krijgen daarbij veel begeleiding, en kunnen zelfs opleidingen volgen die ze binnen JTI-Gryson niet nodig hebben.