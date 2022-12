Tachtig verwaarloosde konijnen & cavia's ontdekt bij hobbykweker

In Harelbeke heeft de politie zo'n 80 verwaarloosde dieren in beslag genomen bij een hobbykweker. Het gaat vooral om konijnen en cavia's. De dieren worden nu opgevangen bij zeven opvanginitiatieven.

De diertjes leefden in heel slechte omstandigheden. "Het was net een spookstad", zegt Evelien Devriese van Daisyfields uit Aalbeke die de dieren mee helpt opvangen.

Alle dieren ziek

"Onder begeleiding van de politie ontdekten we smerige omheiningen en krappe hokken. De politie besliste om alle dieren in beslag te nemen. Maar liefst 7 opvanginitiatieven werden opgebeld voor de opvang: DaisyFields, Animeaux en Péril, Le Rêve d'Aby, Equi'Chance, Help Animals, Au bonheur animal, Lucky Stars en Tabula Rasa."

De dieren leefden in veel te krappe hokken tussen hun eigen uitwerpselen. Hier en daar lagen zelfs overblijfselen van gestorven dieren.

De konijnen en cavia's hadden ook weinig voedsel of water. De dieren hebben last van oormijt, schimmel en ooginfecties. Tegen de eigenaar is een proces-verbaal opgesteld.

(Foto's: Daisyfields)