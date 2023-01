De tachtiger die in Roeselare zijn vrouw thuis heeft doodgeschoten, is aangehouden. Hij kon naar verluidt niet aan dat zijn vrouw van 75 wilde scheiden, een ruzie daarover is uit de hand gelopen.

De man van 85 verschijnt vanmiddag voor de onderzoeksrechter. Die bevestigt zijn aanhouding. Hij is nu overgebracht naar de gevangenis in Brugge. Vrijdag komt hij voor de raadkamer in Kortrijk, die zal moeten beslissen of zijn aanhouding nog een maand langer duurt.

Bekijk ook: