Tafelschuimster eindelijk achter tralies

'De schrik van de horeca', tafelschuimster Nadine W., zit eindelijk in de gevangenis. Ze sloeg al meer dan 120 keer toe, maar daar komt nu eindelijk een einde aan.

Na meer dan 120 feiten verdwijnt Nadine W. eindelijk achter tralies. De vrouw stond erom bekend op restaurant te gaan eten en achteraf de zaak te verlaten zonder de rekening te betalen. De beruchte tafelschuimster werd al 26 keer veroordeeld voor dergelijke feiten, wat neerkomt op zo'n 92 maanden gevangenisstraf (waarvan 61 maanden effectief), maar de vrouw zat daarvan nog geen dag in de cel. Volgende week woensdag komen daar naar alle waarschijnlijkheid nog eens zes maanden bij voor gelijkaardige feiten in Roeselare en Kortrijk.

Beroepstermijn verliep

Net op het moment dat er op dinsdag 16 juli 2019 een nieuw vonnis tegen haar werd uitgesproken voor vergelijkbare feiten in Brugge, sloeg de vrouw opnieuw toe in Gent. Daar werd de vrouw 48 uur lang vastgehouden. Omdat de beroepstermijn van een vorige veroordeling net op hetzelfde moment verliep, kon de tafelschuimster langer vastgehouden worden. De vrouw zit op vandaag nog steeds in de gevangenis.

Straf niet langer ontlopen

Alle vonnissen zijn intussen officieel aan de vrouw betekend. Bovendien is de beroepstermijn voor de meeste meeste vonnissen al verstreken, en dat betekent dat de vrouw eindelijk definitief achter de tralies komt te zitten. Procureur des konings Filip Jodts (arrondissement Veurne) is ervan overtuigd dat de vrouw haar gevangenisstraf nu niet meer kan ontlopen.

