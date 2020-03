Los zittende dakpannen en omvergewaaide afsluitingen moesten worden vastgezet of weer recht gezet. Er waren onder meer verschillende oproepen in De Panne, Koksijde-Oostduinkerke, Nieuwpoort, Diksmuide, Poperinge en Middelkerke.

In de Zwarte Nonnenstraat in Veurne moest de brandweer uitrukken met de ladderwagen om een losgekomen raam in een topgevel te beveiligen. Er was ook glas op de stoep naast enkele wagens terecht gekomen.