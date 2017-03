TAL wil verlichting voor Mars leveren

TAL plaatste al verlichting in het Nasa-gebouw op Cape Canaveral en werkt aan energiezuinige en gezonde verlichting van de toekomst.

Karel Festjens: “Het idee is eigenlijk om basispakketten met de raketten op te sturen naar Mars en dat de rest ter plaatse wordt geprint via een 3D-printer met de materialen die daar voor handen zijn. Mars is de rode planeet. Daar is heel veel ijzer aanwezig. Ideaal om zelf armaturen te printen.”

Dit alles is natuurlijk toekomstmuziek. “Maar wie weet waar we over 20 jaar staan?,” zeg Festjens. Misschien in Pittem? Want het bedrijf viert zijn 25ste verjaardag straks met een ruime nieuwbouw, in Pittem.”