Op 9 oktober 1917 kwam de "Tank van Poelkappele" voor café de Zwaan vast te zitten. De ‘Ypres Salient” tankwerkgroep besliste om een replicatank Mark IV te maken. De bedoeling was om de historische rit van Sint-Juliaan naar Poelkapelle 100 jaar later over te doen. Vandaag was het dan eindelijk zover. De rit duurde zo'n vier uur en lokte veel kijklustigen. Onderweg werd er halt gehouden op 9 plaatsen voor een historisch tafereel.