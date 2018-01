Tankstation en vrachtwagenparking combineren

Groen Brugge wil de aanleg van een nieuwe beveiligde vrachtwagenparking koppelen aan het nog te bouwen tankstation die er moet komen bij de omvorming van de N49 tot autoweg.Eerder vroeg gemeenteraadslid Charlotte Storme al in de gemeenteraad van september vorig jaar om betere en meer sanitaire voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs in Zeebrugge. De partij roept het Brugse stadsbestuur, MBZ en Vlaanderen op om in dit dossier versneld de handen in elkaar te slaan.”

De partij wil ook het lang parkeren in de nabijheid van woonwijken te ontraden om de leefbaarheid van Zeebrugge te verhogen. Volgens Groen kan dit door het aanplanten van bloembakken of bomen langs de Isabellalaan zodat vrachtwagens daar niet kunnen parkeren. De partij wil ook terug een fietspad langs beide kanten van die weg. Ook de Baron de Maerelaan is voor Groen geen geschikte locatie voor vrachtwagens door het invoeren van éénrichtingsverkeer.