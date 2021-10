Tantalusbeeld siert Magdalenakerk in Brugge

In de Brugse Magdalenakerk staat voortaan een imposant en monumentaal kunstwerk.

Het beeldt Tantalus uit, een figuur uit de Griekse mythologie. Hij heeft een gigantisch rotsblok boven zich hangen dat dreigt los te komen van de koord waaraan het is opgehangen. Het kunstwerk is opgehangen aan het dakgebinte. Het beeld is gemaakt door de Brugse kunstenaar Piet Peere.

Het plaatsen van het kunstwerk van Piet Peere nam uren in beslag en was echt precisiewerk. De figuur, de zuil en het rotsblok wegen samen meer dan 500 kilogram. Het is ook een symbolisch werk: veel kerkbezoekers vrezen dat er iets boven hun hoofd hangt.