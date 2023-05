Tapijtenfabrieken zwaaien deuren open tijdens Flanders Flooring Days

Een tiental West-Vlaamse producenten van vloerbekleding zet deze week de deuren open voor de Flanders Flooring Days. In plaats van de producenten op een klassieke beurs te ontmoeten, kunnen klanten nu in het bedrijf zelf terecht.

Met de Flanders Flooring Days willen bedrijven uit de tapijten- en vloerenindustrie een positief signaal geven. De sector heeft het moeilijk met heel wat sluitingen en dus ook jobverlies. “We zitten natuurlijk in een crisis die gevoed wordt door de oorlog, de inflatie, de energiecrisis enzovoort, maar we zijn er toch van overtuigd dat zich dat op termijn een beetje gaat nivelleren, een beetje gaat uitvlakken. En dat mensen weer zin gaan krijgen om weer met een positieve ingesteldheid te gaan leven, te gaan consumeren”, vertelt CEO Peter Desmet van McThree Carpets uit Waregem.

"Verschil maken door strakke levertermijnen"

"Klanten beslissen tegenwoordig ook heel laat de laatste maanden, omdat ook zij heel afwachtend zijn. En wij zijn in staat om snel te reageren, omdat we dicht gelegen zijn bij onze West-Europese en Oost-Europese klanten. Daarmee proberen we het verschil te maken. Klanten appreciëren dat en zijn bereid om daar een meerprijs voor te betalen", zegt Desmet nog.

"Betere kwaliteit"

Tijdens een bezoek aan de Waregemse fabriek maken klanten van overal ter wereld kennis met de tapijtenfabriek. Zo kunnen ze met hun eigen ogen zien hoe alles op een duurzame manier geproduceerd wordt en dat werkt. “De kwaliteit, het kleur en het ontwerp hier is beter dan in vergelijking met de rest van de wereld”, besluit Badar Al Kaffary uit Saudi-Arabië.